Фон дер Ляйен признала "технические проблемы" с новой системой въезда в ЕС

Новая цифровая система въезда/выезда в ЕС сталкивается с "техническими проблемами".

Об этом в пятницу заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы работаем совместно с государствами-членами над тем, чтобы эти технические проблемы были решены", – сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Корку, Ирландия.

Система EES вызывает беспокойство с момента её постепенного внедрения в прошлом году, но проблемы обострились в связи с увеличением авиатрафика во время пикового летнего туристического сезона в Европе.

Аэропорты и авиакомпании обвиняют новую систему пограничного контроля – которая требует от путешественников из стран, не входящих в ЕС, регистрации своих биометрических данных – в многочасовых очередях, перебоях в работе и пропущенных стыковочных рейсах.

"Еще предстоит приложить немало усилий, чтобы совместно с государствами-членами решить эти технические проблемы", – отметила фон дер Ляйен.

Эти комментарии свидетельствуют об изменении тона со стороны Комиссии, которая ранее преуменьшала значение сбоев, связанных с системой EES. "В большинстве аэропортов ЕС это влияние действительно ограничено", – заявил в среду Маркус Ламмерт, пресс-секретарь Комиссии по вопросам внутренних дел.

Ранее в этом году Комиссия заявляла, что регистрация въезда или выезда обычно занимает около 70 секунд.

Авиакомпании и аэропорты написали письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвали приостановить действие новой системы биометрического пограничного контроля ЕС в разгар летнего курортного сезона, отмечая, что некоторые рейсы вылетают заполненными лишь наполовину, а пассажиры вынуждены стоять в очередях до пяти часов.

Система EES "не изменила правовые рамки в отношении правил въезда и выезда из ЕС; она лишь обеспечивает прозрачность соблюдения этих правил", заявила фон дер Ляйен.

Европейская комиссия защищает систему, указывая на её преимущества с точки зрения безопасности. За период с момента её запуска в октябре прошлого года до апреля "было выявлено более 700 человек, представляющих угрозу безопасности Европы", отметила она.

Министр внутренних дел Ирландии Джим О’Каллаган отметил, что с тех пор эти цифры выросли до "примерно тысячи человек", добавив, что с момента внедрения системы проверками EES прошли около 110 миллионов пассажиров.

"Система эффективна с точки зрения обеспечения безопасности Европейского Союза", – сказал О’Каллаган.

Недавно руководитель компании, управляющей аэропортами Рима, заявил, что аэропорты итальянской столицы будут вынуждены приостановить действие новой биометрической пограничной системы ЕС, чтобы справиться с летним наплывом туристов.

О том, как началось внедрение новой системы, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы выявил первый день действия новых правил въезда в ЕС.