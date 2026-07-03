Больше поляков поддерживают подход Навроцкого к Украине, чем позицию правительства

Позиция президента Польши Кароля Навроцкого в отношении Украины получила большую поддержку поляков, чем политика правительства во главе с Дональдом Туском в этом вопросе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research для Onet, сообщает "Европейская правда".

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил одной из частей Вооруженных сил Украины название в честь героев УПА, что вызвало возмущение в Польше. С тех пор отношения Варшавы с Киевом заметно ухудшились.

Президент Кароль Навроцкий принял решение лишить Зеленского ордена Белого Орла, а украинский лидер ещё до завершения процедуры вернул награду в Польшу по почте. Дополнительную напряжённость вызвали его отсутствие на конференции в Гданьске и законопроект о Национальном пантеоне.

Кароль Навроцкий с самого начала занимал жесткую позицию в отношении Киева. Дональд Туск был более гибким. Хотя он и критически отнесся к решению Зеленского о присвоении имен героев УПА, но подчеркивал необходимость деэскалации напряженности.

Участников опроса спросили, чей подход к Украине им ближе. Позицию Кароля Навроцкого поддержали 42,6 % опрошенных, позицию правительства (Дональда Туска и министра иностранных дел Радослава Сикорского) – 32,5 % респондентов.

14,6 % не высказали своего мнения в пользу ни одной из сторон, а 10,4 % не интересуются этой темой.

Опрос SW Research по заказу Onet был проведен 1 июля 2026 года методом интернет-интервью (CAWI) в SW Panel. В рамках исследования было опрошено 832 человека из общенациональной выборки взрослых.

Напомним, 3 июля Сикорский встретился в Варшаве с главой МИД Украины Андреем Сибигой, который во время встречи предложил пакет антикризисных мер для снижения напряженности в отношениях.

Также Сибига сообщил, что получил от Сикорского заверения в продолжении польской поддержки Украины в повышении её обороноспособности.

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