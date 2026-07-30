В Германии подсчитали, что в этом году уже около 10 тысяч человек умерли из-за жары

По оценкам Института имени Роберта Коха (RKI), в этом году по всей Германии из-за высоких температур уже умерли почти 10 тысяч человек.

Об этом пишет издание Die Zeit, сообщает "Европейская правда".

Число смертей, связанных с жарой, по состоянию на 19 июля составляет 9 800, как свидетельствует последний еженедельный отчет RKI. Это больше, чем в любом отдельном году, начиная с 2016 года.

Согласно данным, наибольшее количество смертей от жары за последние десять лет пришлось на 2018 год – тогда за весь год их было около 9 тысяч.

Большая часть смертей, связанных с жарой, в 2026 году – более 5 тысяч – приходится на жаркие дни второй половины июня, когда в результате тепловой волны во многих регионах Германии температура достигала 40 градусов.

В 2026 году в период с начала апреля по 12 июля, по оценкам, от жары погибло 7 900 человек. В течение недели с 13 по 19 июля к этому числу добавилось ещё 1 900 человек.

Как правило, по данным RKI, в недели со средней температурой свыше 20 градусов показатели смертности значительно выше, чем в более прохладные летние недели.

Анализ основан на данных 52 метеостанций Немецкой метеорологической службы (DWD).

По данным RKI, в неделе с 13 по 19 июля средненедельная температура составила 20,9 градуса. В двенадцати федеральных землях были зафиксированы средние температуры выше 20 градусов.

Бельгийский институт общественного здоровья Sciensano сообщил, что во время июньской жары и в первые дни июля было зарегистрировано 2 тысячи смертей, что составляет избыточную смертность на уровне 48%.

Во Франции количество смертей, которые связывают с рекордной жарой в июне, приблизилось к 5800.