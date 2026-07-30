В ЕС отреагировали на инцидент с российской ракетой в Польше

Лидеры ЕС прокомментировали инцидент с российской ракетой Х-101, упавшей в Люблинском воеводстве Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в Х написала, что это было "недопустимое нарушение воздушного пространства" Польши.

"Польский народ, как известно, не знает страха, уважаемый Дональд Туск, и наши мысли с ним. Чтобы положить конец этой ситуации, мы всячески помогаем Украине выиграть эту войну. И мы создаем надежную европейскую архитектуру безопасности на суше, на море и в воздухе", – отметила она.

В свою очередь президент Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что это нарушение польского воздушного пространства свидетельствует о том, что агрессия России представляет угрозу безопасности всей Европы.

"Европейский Союз выражает полную солидарность с украинскими и польскими властями, которые неустанно работают над защитой и обороной своих граждан. Мы активизируем нашу поддержку с целью укрепления системы противовоздушной обороны Украины, включая средства противоракетной и противобеспилотной обороны. Европа и впредь будет стоять единым фронтом перед лицом этой агрессии", – написал Кошта в своем Х.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, на данный момент все указывает на то, что этой ночью в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101.

Ранее о том, что речь идет о падении именно российской ракеты Х-101, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в четверг утром, что польская противовоздушная оборона пережила "чрезвычайно тяжелую ночь".