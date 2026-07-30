В НАТО прокомментировали нарушение воздушного пространства Польши ракетой Х-101

В НАТО заявили, что находятся в тесном контакте с польскими властями в связи с инцидентом с российской ракетой Х-101, которая нарушила воздушное пространство страны и упала в Люблинском воеводстве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ответе пресс-секретаря Главного командования НАТО по союзным силам в Европе Мартина О’Доннелла в ответ на запрос Wirtualna Polska.

В частности, он отметил, что в ответ на нарушение российской ракетой польского воздушного пространства НАТО и Польша задействовали свои системы противовоздушной и наземной обороны.

"В воздух были подняты два истребителя НАТО – это были польские самолеты F-16, – а также самолет-заправщик Airbus A330, принадлежащий НАТО, польский самолет раннего предупреждения Saab 340 AEW и польский вертолет Ми-24", – отмечается в сообщении.

Как стало известно Wirtualna Polska, в четверг также состоялся разговор Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веславом Кукулой.

Они обсудили "реакцию НАТО и Польши на этот инцидент, который остается предметом расследования".

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, на данный момент всё указывает на то, что этой ночью в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101.

Ранее о том, что речь идет о падении именно российской ракеты Х-101, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в четверг утром, что польская противовоздушная оборона пережила "чрезвычайно тяжелую ночь".