На Кипре задержали мужчину, которого Британия подозревает в шпионаже на Иран

На Кипре арестовали мужчину в рамках первого расследования Великобритании по Закону о национальной безопасности, касающегося возможных правонарушений за рубежом.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Как отмечается, речь идет о 44-летнем Рашаде Султанове, имеющем гражданство Великобритании и Азербайджана.

Его задержали кипрские правоохранительные органы 17 июля, после чего он остался под стражей до завершения процедуры экстрадиции.

Королевская прокуратура Великобритании санкционировала предъявление обвинений против Султанова в соответствии с Законом о национальной безопасности.

По данным британских правоохранительных органов, задержание связано с расследованием Лондонского управления по борьбе с терроризмом (CTP) в отношении инцидентов на британской военной базе ВВС Акротири на Кипре, произошедших в период с 11 мая по 22 июня 2025 года.

Султанову инкриминируют проникновение на территорию запрещенного объекта – военной базы – и последующую передачу полученной информации иранскому Корпусу стражей исламской революции.

В настоящее время британские и кипрские органы продолжают сотрудничать с Королевской прокурорской службой и Национальным агентством по борьбе с преступностью в рамках процедуры экстрадиции.

Обвинения выдвинуты по разделам 3 и 4 Закона о национальной безопасности, которые предусматривают ответственность за помощь иностранной разведывательной службе и проникновение на запрещенные объекты с целью нанесения ущерба Великобритании.

Стоит напомнить, что ранее Кипр стремился получить гарантии от Великобритании, чтобы её военные базы на острове не использовались для ведения военных операций на Ближнем Востоке, в частности в Иране, даже после смены правительства.

Эти базы на протяжении многих лет остаются болезненным вопросом в отношениях между Лондоном и Никосией. Обеспокоенность Кипра усилилась после того, как иранский беспилотник нанес удар по авиабазе Акротири 2 марта, после начала американо-израильской кампании против Ирана.

Никосия раскритиковала то, что она сочла недостаточной коммуникацией со стороны Лондона в связи с инцидентом, в частности о том, участвовала ли база в оборонных операциях, связанных с конфликтом в Иране, а также отсутствие заблаговременного предупреждения для местных жителей.

После этого президент Кипра Никос Христодулидис назвал британские военные базы на острове "колониальным наследием" и призвал к обсуждению с Лондоном их будущего.