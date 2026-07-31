Сотни людей эвакуировали из-за пожара поблизости от британской АЭС

В графстве Саффолк на востоке Англии объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабного лесного пожара, который вспыхнул недалеко от атомной электростанции Sizewell B.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Огонь охватил более 80 гектаров территории, в том числе часть природного заповедника.

Как отмечается, сотни людей были эвакуированы из районов, расположенных вблизи очага возгорания. Пожар удалось взять под контроль вечером 30 июля, однако на месте остались как минимум 12 пожарных бригад для дальнейшего мониторинга ситуации.

Фото: The Guardian

Лесной пожар вспыхнул на следующий день после того, как половина Англии была официально объявлена зоной засухи, включая Восточную Англию и шесть других регионов.

Сообщалось, что число смертей в Великобритании, связанных с жарой, почти вдвое превысило общий показатель за 2025 год.

По оценкам Института имени Роберта Коха, в этом году по всей Германии из-за высоких температур уже умерло почти 10 тысяч человек.

Бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano сообщил, что во время июньской жары и в первые дни июля было зарегистрировано 2 тысячи смертей, что составляет избыточную смертность на уровне 48%.