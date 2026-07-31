Навроцкий не будет созывать Совет нацбезопасности из-за российской ракеты в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий ожидает от правительства подробного отчета об инциденте с российской ракетой, упавшей в Тарнаве-Колонии в Люблинском воеводстве 30 июля, и не будет созывать заседание Совета национальной безопасности.

Об этом сообщил в эфире Polsat News пресс-секретарь президента Рафал Лешкевич, передает "Европейская правда".

По его словам, президент хочет выяснить обстоятельства происшествия и узнать о мерах, принятых после нарушения польского воздушного пространства.

"Не каждый случай нарушения польского воздушного пространства неизвестным объектом, в данном случае российской ракетой, требует созыва Совета национальной безопасности", – сказал Лешкевич.

Он добавил, что для президента сейчас важнее всего выяснить, каким образом ракета пересекла границу, отслеживалась ли она соответствующими системами и какие выводы из этого инцидента сделает правительство. Пресс-секретарь Навроцкого подчеркнул, что за безопасность польского воздушного пространства отвечают премьер-министр Дональд Туск и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Президент, прежде всего, ожидает достоверных, подробных, очень точных и четких отчетов о том, что произошло вчера", – сказал пресс-секретарь Навроцкого.

По его словам, президентский дворец также хочет получить ответ на вопрос, какие изменения были внедрены после инцидента в сентябре прошлого года, когда российские дроны нарушили польское воздушное пространство. Тогда Навроцкий созвал Совет национальной безопасности и ожидал представления рекомендаций по усилению системы противовоздушной обороны.

Как сообщалось, в Польше на пятницу запланированы дальнейшие процессуальные действия и экспертиза обломков ракеты, упавшей 30 июля в Люблинском воеводстве, в расследовании примет участие украинский эксперт .

Ранее в НАТО заявили, что находятся в тесном контакте с польскими властями в связи с инцидентом с российской ракетой Х-101.

Польский премьер Дональд Туск, комментируя падение ракеты РФ в Люблинском воеводстве, отметил, что нет оснований полагать, что именно Польша была её целью.