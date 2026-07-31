Франция усиливает контроль на границе с Испанией из-за наплыва мигрантов в испанский анклав

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил о немедленном усилении контроля на границе с Испанией в связи с миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута в Африке.

Об этом министр сообщил в соцсети X, передает "Европейская правда".

Нуньес заявил, что принял немедленные меры для усиления контроля на испанской границе.

"Учитывая сложившуюся ситуацию в анклаве Сеута, я еще вчера вечером отдал распоряжение немедленно усилить контроль на испанской границе. Кроме того, я привлекаю Пограничные силы быстрого реагирования для проведения тщательных проверок", – сообщил глава МВД Франции.

По предварительным оценкам сил безопасности Испании, за последние дни в Сеуту с территории Марокко нелегально попали более 40 тысяч мигрантов.

Эта цифра значительно превышает показатели, зафиксированные во время предыдущего миграционного кризиса в этом автономном городе в мае 2021 года, когда, по оценкам, более 10 тысяч мигрантов избежали пограничного контроля.

Испанское правительство заявило, что развернет подразделения армии в своём североафриканском анклаве Сеута дляусиления безопасности.

А министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал закрыть Шенгенскую зону для Испании.