Литва призвала ЕС не допускать "дырявых границ" на фоне кризиса в испанском анклаве в Африке

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европейский Союз не может позволить себе иметь "дырявые границы" на фоне разворачивающегося кризиса в испанском анклаве в Африке.

Об этом он заявил в пятницу, 31 июля, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Науседа подчеркнул, что на заседаниях Европейского совета будет делать все возможное, чтобы у ЕС была четкая миграционная политика.

"На самом деле так не должно быть, и мы точно не можем позволить себе иметь дырявые границы во всех смыслах этого слова. Речь идет как о национальной безопасности и отношениях с агрессивными соседями, так и о миграции. Литва в этом вопросе является примером страны, которая обеспечивает безопасность своих границ, хотя в последние годы мы также переживали значительную напряженность, но справились с этим", – сказал президент.

По его словам, ситуация в анклаве Сеута не способствует внутренней стабильности ЕС, ставит под сомнение функционирование Шенгенской зоны и создает стимулы для появления внутренних барьеров и границ.

По мнению президента Литвы, это противоречит самой идее Европейского Союза.

"ЕС – это то, что, по моему убеждению, должно быть очень хорошо защищено извне и в то же время не иметь никаких барьеров или внутренних границ внутри Союза", – заявил он.

Кроме того, Науседа добавил, что ЕС должен действовать не так, как в 2016 или 2017 годах, а в соответствии с нынешними вызовами.

По предварительным оценкам сил безопасности Испании, за последние дни в Сеуту нелегально попали более 40 тысяч мигрантов.

Испанское правительство заявило, что развернет подразделения армии в своем североафриканском анклаве Сеута для усиления безопасности.

А министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал закрыть Шенгенскую зону для Испании.