Министр обороны Польши заявил, что оппозиция считает врагом Украину, а не Россию

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 31 июля во время выступления в Сейме по поводу инцидента с российской ракетой обвинил оппозицию в том, что она теперь считает врагом Украину, а не Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Interia.

Косиняк-Камыш заявил, что не стоит забывать, кто настоящий виновник угрозы безопасности Польши и НАТО, и обрушился с критикой на оппозиционных депутатов.

"Вы вообще не считаете Российскую Федерацию врагом… С недавних пор врагом номер один стала Украина", – сказал он с трибуны.

Глава Министерства обороны напомнил в этом контексте о спорных словах кандидата от партии "ПиС" на пост премьер-министра Пшемыслава Чарнека о приостановке помощи Киеву.

"Даже Качиньский (Ярослав, лидер "ПиС". – Ред.) это заметил, так что пусть господин Чарнек не имеет ко мне претензий. Это господин председатель партии успокоил вас, потому что, видимо, он остался единственным, кто разбирается в этой ситуации во всем вашем лагере", – сказал Косиняк-Камыш.

Затем он затронул тему передачи Польшей Украине ракет для систем Patriot. "По просьбе Соединенных Штатов мы их передали. Вы уже даже против Соединенных Штатов?" – спросил он.

"Они (украинцы) могут сбивать ракеты, летящие в сторону Польши, на территории Украины. Я предпочитаю, чтобы они сбивали их над территорией Украины", – добавил он, вызвав волну аплодисментов на скамьях, занятых представителями правительства.

Министр добавил, что, несмотря на "вопли и дезинформацию" оппозиции, правительство продолжит оказывать помощь Украине.

"Чем больше ракет сбито над территорией Украины, тем меньше угроза для Польши", – заявил он.

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшее время Польша рассмотрит возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Также Туск считает, что следующие 100 дней могут решить судьбу войны в Украине.