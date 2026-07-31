Литва направляет пожарных и спецтехнику на помощь Франции

Литва направит во Францию спасателей и специализированную технику, чтобы помочь в борьбе с масштабными лесными пожарами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

По его словам, во Францию отправятся 40 сотрудников Пожарно-спасательной службы, из которых 32 являются пожарными.

Также Литва отправит 9 единиц специализированной техники, в том числе 5 пожарных автомобилей.

"Настоящие друзья не остаются в стороне. В кризисной ситуации они всегда идут на помощь", – написал Будрис.

Глава литовской дипломатии добавил, что Литва поддерживает Францию как близкого друга и союзника в борьбе с разрушительными лесными пожарами.

Утром 31 июля украинские спасатели отправились во Францию, чтобы помочь в борьбе с масштабными лесными пожарами, бушующими в стране.

29 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с французским президентом Эммануэлем Макроном предложил Франции помощь в борьбе с лесными пожарами.

Бельгия направила спецтехнику и 30 военнослужащих для борьбы с пожарами во Франции.