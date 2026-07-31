Премьер Испании прибыл в испанский анклав, где разразился миграционный кризис

Премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу прибыл в город Сеута, испанский анклав в Африке, куда за последние дни незаконно проникли десятки тысяч мигрантов.

Об этом сообщает El Mundo, пишет "Европейская правда".

Санчес приземлился на вертолетной площадке Сеуты около 11:40 по местному времени. Его сопровождал министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.

У вертолетной площадки главу правительства Испании встретила группа из примерно 40 протестующих, которые выкрикивали оскорбления в адрес Санчеса и министра внутренних дел. Они обвинили Санчеса в "разрушении гостиничного бизнеса", "продаже Испании" и "ослаблении охраны границы", а также назвали его "сукин сыном". Кроме того, они выкрикивали гомофобные лозунги в адрес министра внутренних дел.

Во время прибытия премьера возникли столкновения между отдельными демонстрантами и сотрудниками Национальной полиции, обеспечивавшими безопасность официальной делегации.

После этого Санчес отправился к пограничному пункту Тарахаль, где должен встретиться с представителями испанских сил безопасности, ответственными за охрану границы.

Впоследствии премьер проведет координационное совещание с участием местных чиновников и представителей миграционных и силовых структур.

По предварительным оценкам сил безопасности Испании, за последние дни в Сеуту с территории Марокко нелегально попали более 40 тысяч мигрантов.

Эта цифра значительно превышает показатели, зафиксированные во время предыдущего миграционного кризиса в этом автономном городе в мае 2021 года, когда, по оценкам, более 10 тысяч мигрантов избежали пограничного контроля.

Испанское правительство заявило, что развернет подразделения армии в своём североафриканском анклаве Сеута для усиления безопасности.

Между тем Италия призвала в связи с этим кризисом исключить Испанию из Шенгенской зоны, а Франция усилила контроль на своей границе.