Премьер Испании о резком миграционном кризисе: "Это нарушение нашей территориальной целостности"

Премьер-министр Испании Педро Санчес, прибывший в испанский анклав Сеута на африканском континенте, подчеркнул, что массовый приток туда желающих попасть в Европу является нарушением территориальной целостности страны.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Санчес на брифинге в Сеуте заявил, что правительство сделает все возможное для наведения порядка и обеспечения безопасности жителей анклава в условиях внезапного наплыва мигрантов.

"То, что произошло вчера, – это нападение, это нарушение территориальной целостности Испании", – заявил он.

Он обвинил в кризисе сети по контрабанде людей, из-за которых "возникла лавина такого характера и масштаба, которую мы увидели вчера".

По разным оценкам, за последние дни в Сеуту с территории Марокко добрались от 40 до 60 тысяч нелегальных мигрантов, большинство из них – в четверг. По меньшей мере 34 человека утонули по дороге. Прибывших людей регистрируют и собираются депортировать.

Министерство внутренних дел в течение недели перебросило в анклав дополнительно 350 сотрудников для усиления группы из около 1000 представителей национальной полиции и Гражданской гвардии. Глава Сеуты Хуан Хесус призывает центральное правительство к немедленным действиям и скорейшей репатриации мигрантов.

Лидер ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль назвал миграционный кризис в Сеуте "нашествием" и обвинил премьера в том, что тот "бросил испанцев на произвол судьбы".

С критическими заявлениями выступили и в региональном правительстве Андалусии. Его лидер Хуан Мануэль Морено из Народной партии, входящей в коалицию с Vox, заявил, что Мадрид должен "выполнить конституционные обязательства по защите границ и территориальной целостности Испании".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС усилит поддержку Испании в ответ на миграционный кризис в Сеуте.

Италия в связи с этими событиями призвала исключить Испанию из Шенгенской зоны, а Франция усилила контроль на своей границе.