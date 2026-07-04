Потенційний наступник Стармера виключив можливість проведення дострокових виборів

Енді Бернем, який, як вважається, стане наступним прем’єр-міністром Великої Британії після відставки Кіра Стармера, виключив можливість проведення дострокових загальних виборів.

Як передає "Європейська правда", про це він заявив, відповідаючи на питання користувачів в соцмережі Reddit, повідомляє Euronews.

Бернем наразі є єдиним кандидатом на заміну Стармера, який минулого місяця оголосив відставку з посади лідера Лейбористської партії та прем'єр-міністра. Політик готовий очолити уряд лейбористів пізніше цього місяця.

Беручи участь у сесії "Запитайте мене про що завгодно" в Reddit, колишній мер Великого Манчестера відповідав на запитання користувачів, починаючи від виборчої реформи й закінчуючи зовнішньою політикою.

На запитання про дострокове проведення загальних виборів, які за планом мали б відбутися не раніше 2029 року, Бернем відповів "ні". Політик наполягав, що у разі свого прем’єрства "працюватиме відповідно до програми виборів 2024 року".

Він мав на увазі 136-сторінковий зміст порядку денного Лейбористської партії на останніх загальних виборах 2024 року, коли партія здобула переконливу перемогу в парламенті. Кілька основних зобов'язань стосувалися фіскальних правил, при цьому лейбористи обіцяли не підвищувати податок на доходи працівників, національне страхування чи ставки ПДВ.

Також Бернем заявив, що він все ще підтримує реформу британської мажоритарної виборчої системи, яка історично приносила перевагу двом основним партіям країни – Консервативній та Лейбористській.

Оскільки підтримка виборців у Британії дедалі більше фрагментується, а щонайменше п'ять партій зазвичай отримують двозначну кількість голосів у національних опитуваннях, посилюються заклики до більш пропорційної системи.

"Я рішуче підтримую виборчу реформу, частково тому, що вважаю, що вона дозволить перейти до більш спільної політики, яка менше зосереджена на наборі балів, а більше на вирішенні проблем", – сказав Бернем.

Щодо війни в Україні, потенційний прем’єр запевнив, що він "на 100 відсотків" надасть Києву такий самий рівень підтримки, як і Стармер. Бернем також натякнув на бажання продовжити зусилля щодо сприяння тіснішим зв'язкам Британії з ЄС.

Як відомо, 22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця. Хоч офіційно конкурс на посаду лідера Лейбористської партії розпочнеться 9 липня, Енді Бернема вважають наступним прем’єр-міністром Британії.

Британці вважають, що Бернем буде кращим главою уряду, ніж будь-хто з лідерів інших британських партій.

Детальніше про ймовірного наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих