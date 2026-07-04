Потенциальный преемник Стармера исключил возможность проведения досрочных выборов

Энди Бернем, который, как считается, станет следующим премьер-министром Великобритании после отставки Кира Стармера, исключил возможность проведения досрочных всеобщих выборов.

Как передает "Европейская правда", об этом он заявил, отвечая на вопросы пользователей в социальной сети Reddit, сообщает Euronews.

Бернем на данный момент является единственным кандидатом на замену Стармера, который в прошлом месяце объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии и премьер-министра. Политик готов возглавить правительство лейбористов позднее в этом месяце.

Участвуя в сессии "Спросите меня о чём угодно" на Reddit, бывший мэр Большого Манчестера отвечал на вопросы пользователей, начиная от избирательной реформы и заканчивая внешней политикой.

На вопрос о досрочном проведении всеобщих выборов, которые по плану должны были состояться не ранее 2029 года, Бернем ответил "нет". Политик настаивал, что в случае своего избрания премьер-министром "будет действовать в соответствии с предвыборной программой 2024 года".

Он имел в виду 136-страничный документ с изложением предвыборной программы Лейбористской партии на последних всеобщих выборах 2024 года, когда партия одержала убедительную победу в парламенте. Несколько основных обязательств касались фискальных правил, при этом лейбористы обещали не повышать налог на доходы работников, взносы в систему национального страхования или ставки НДС.

Также Бернем заявил, что он по-прежнему поддерживает реформу британской мажоритарной избирательной системы, которая исторически давала преимущество двум основным партиям страны – Консервативной и Лейбористской.

Поскольку поддержка избирателей в Великобритании все больше фрагментируется, а как минимум пять партий обычно набирают двузначное количество голосов в национальных опросах, усиливаются призывы к переходу на более пропорциональную систему.

"Я решительно поддерживаю избирательную реформу, отчасти потому, что считаю, что она позволит перейти к более консенсусной политике, которая меньше сосредоточена на наборе баллов, а больше – на решении проблем", – сказал Бернем.

Что касается войны в Украине, потенциальный премьер заверил, что он "на 100 процентов" окажет Киеву такой же уровень поддержки, как и Стармер. Бернем также намекнул на желание продолжить усилия по содействию более тесным связям Великобритании с ЕС.

Как известно, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что его пребывание в должности подходит к концу. Хотя официально конкурс на пост лидера Лейбористской партии начнется 9 июля, Энди Бернема считают следующим премьер-министром Великобритании.

Британцы считают, что Бернем будет лучшим главой правительства, чем любой из лидеров других британских партий.

Подробнее о вероятном преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых