Трамп назвал главную угрозу процветанию США

Президент США Дональд Трамп в своей речи, посвященной 250-летию независимости Соединенных Штатов, заявил о возрождении "коммунистической угрозы", которая, по его словам, представляет опасность для процветания страны.

Его речь приводит The Hill, пишет "Европейская правда".

В выступлении на горе Рашмор накануне Дня независимости США Трамп призвал американцев защитить свободы, которые основатели страны представляли себе 250 лет назад, от того, что он назвал "коммунистической" угрозой, которую он связал с более левым крылом Демократической партии и мигрантами.

"В преддверии этой величественной годовщины мы видим, как наша американская идентичность подвергается новой атаке. Сейчас на нашей земле наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в частности со стороны новоприбывших, которые исповедуют идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашему великому успеху. Мы не позволим этому случиться", – заявил американский президент.

Речь Трампа стала реакцией на недавние победы на праймериз Демократической партии как минимум четырех кандидатов, которые идентифицируют себя как демократы-социалисты или прогрессивные демократы. Как известно, в ноябре в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, на которых республиканцы рискуют потерять контроль над как минимум одной из палат.

"Коммунизм – враг свободных людей повсюду, во всем мире, он никогда не работает, он враг Конституции, прежде всего, он враг 4 июля 1776 года – это действительно враг", – подчеркнул президент США.

Он добавил, что угроза исходит также от "новичков в нашей стране", связав свою "антикоммунистическую" риторику с антииммигрантской темой, которая способствовала его избранию и исторически была частью критики коммунизма в Соединенных Штатах.

"Мы намерены и клянемся, чтобы все услышали, что граждане Соединенных Штатов Америки быстро победят коммунизм... Мы быстро прогоним их и продолжим строить нашу страну – больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде. Америка никогда не станет коммунистической страной!", – сказал Трамп в речи.

Как известно, 4 июля США отмечают 250-летие подписания декларации, провозгласившей независимость страны от Великобритании.

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер в поздравительном письме президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу по случаю 250-летия принятия Декларации независимости США подчеркнул тесную связь между двумя странами, но намекнул на проблемы.

К 250-летию независимости Соединённых Штатов Трамп представил новый дизайн специального юбилейного паспорта США со своим изображением.

В марте Федеральная комиссия проголосовала за утверждение 24-каратной юбилейной золотой монеты с изображением Трампа в честь 250-летия Соединённых Штатов.