В Испании лесной пожар недалеко от Барселоны уничтожил более 2000 гектаров

В Испании недалеко от Барселоны продолжается борьба с пожаром на территории природного парка, он уже уничтожил около 2300 гектаров – преимущественно леса.

Об этом сообщает EFE, пишет "Европейская правда".

Пожар начался в пятницу в муниципалитете Ла-Бисбал-д'Ампурда, расположенном к северу от Барселоны, и распространился на территорию прилегающего национального парка. К тушению пожара в течение ночи были привлечены около 500 пожарных, что позволило стабилизировать правый фланг пожара.

🇪🇸 La Generalitat de Cataluña pedirá la ayuda de la UME para SOFOCAR el gran incendio en Bisbal d'Empordà (Girona)



"Está FUERA de control"pic.twitter.com/QyTxPLynyo – Actualidad Noticias (@Actualidad_Pol) July 3, 2026

Огонь опустошил 2300 гектаров, преимущественно леса. Также сгорел один дом и фермерское здание, пострадавших нет.

EFE/David Borrat

В связи с пожаром жителям прилегающих семи муниципалитетов – около 12 тысяч человек – рекомендовали оставаться дома с закрытыми окнами и не пытаться покинуть район пожара, пока об этом нет прямых распоряжений.

EFE/David Borrat

В пожарно-спасательной службе подчеркнули, что самостоятельная эвакуация сопряжена с риском, поскольку люди могут попасть в огненную ловушку на дороге – как это произошло несколько лет назад в Португалии.

С рядом лесных пожаров борются также на юге Франции, из-за одного из них эвакуировали более 2000 отдыхающих из кемпингов.

В ближайшие дни в регионе ожидается возвращение жаркой погоды, в связи с чем французские больницы перестраивают работу, готовясь к новому наплыву пациентов.