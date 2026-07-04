"Русский дом" в Кишиневе прекращает работу

Российский культурный центр "Русский дом" в столице Молдовы Кишиневе прекращает свою работу.

[ИСТОЧНИК]Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом объявили в российском посольстве.

Посольство России в Молдове 4 июля сообщило, что "Русский дом" в Кишиневе с этого дня прекращает работу, а часть его функций перейдет к отделу культуры российского посольства.

"С глубоким сожалением мы вынуждены сообщить, что в связи с решением молдавского правительства Российский центр науки и культуры (Русский дом) в Кишиневе прекращает свою работу. На протяжении многих лет наш центр был местом встреч, диалога и дружбы", – говорится в заявлении посольства.

"Многолетняя деятельность Русского дома при активном участии местных общественных и творческих кругов доказала, что эта работа отвечает запросам и чаяниям граждан Молдовы. Никакие ограничения и меры давления не ослабят колоссальный интерес к русской культуре, которая всегда служила делу мира, взаимопонимания и духовного обогащения народов", – добавляют в ней.

По вопросам гуманитарного и образовательного сотрудничества посоветовали в дальнейшем обращаться в отдел культуры посольства РФ.

Ранее руководство непризнанного Приднестровья заявило, что готово принять "Русский дом" у себя после его закрытия в Кишиневе, чтобы "противодействовать деструктивным попыткам ограничить присутствие России".

В правительстве Молдовы отметили, что Тирасполь не имеет законных полномочий для этого, а также напомнили, что через "Русский дом" граждан Молдовы приглашали на обучение в Россию, что в нынешних условиях сопряжено с риском оказаться в рядах российской армии и на фронте в Украине.

Напомним, 5 декабря 2025 года Молдова официально уведомила МИД России о денонсации Соглашения о культурных центрах, на основании которого функционировал "Русский дом". Тогда же 4 июля было определено как дата прекращения его работы.

О закрытии "Русского дома" в Кишиневе заговорили в феврале 2025 года после очередного инцидента с падением на территории Молдовы российских БПЛА, с помощью которых атаковали украинские порты в Одесской области.