Берлин подтвердил, что посла Китая вызвали на беседу в связи с обучением российских военных

В МИД Германии подтвердили информацию СМИ о том, что китайского посла приглашали на срочную беседу в связи с сообщениями об обучении российских военных в Китае.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии подтвердил, что Германия в четверг запросила срочную беседу с послом Китая в связи с сообщениями о том, что Китай проводил обучение для российских военнослужащих.

Сначала об этом со ссылкой на источники в МИД сообщили немецкие СМИ.

Обращение с просьбой о срочной встрече с послом является формой четкого дипломатического протеста, но не официальным вызовом посла.

Посольство Китая в пятницу не дало комментариев, но ранее назвало обвинения безосновательными.

В мае стало известно, что в конце прошлого года китайские вооруженные силы тайно провели обучение около 200 российских солдат на территории Китая. Некоторые из них затем поехали воевать против Украины.

Информация об этом была подтверждена спецслужбами Евросоюза, сообщил "ЕвроПравде" собеседник в Брюсселе на условиях анонимности.