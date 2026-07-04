На південь Франції повертається екстремальна спека

На південь Франції після невеликої перерви повертається екстремальна спека, місцями можливі піки до 40°C.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Національне метеорологічне агентство Météo-France у суботу повідомило, що з неділі 5 липня у семи південних департаментах оголошується "помаранчевий" рівень попередження через спеку; у деяких з них він діяв вже 4 липня.

Стовпчик термометра у найспекотніші денні години сягатиме 35-37°C, місцями до 40°C.

На решті території країни, окрім районів біля узбережжя Ла-Маншу, очікуються температури вище 30°C.

У районах довкола Середземного моря, на додачу, очікується сильний вітер, який додатково посилює пожежну небезпеку. Як відомо, у регіоні вже борються з низкою лісових пожеж.

Раніше оголосили, що з останньою хвилею спеки наприкінці червня у Франції можуть бути пов’язані понад 2000 "надлишкових" смертей; не виключено, що ця цифра зросте після надходження повних даних. Французькі лікарні терміново перелаштовують роботу перед новою хвилею спеки.

В Іспанії з хвилею спеки пов’язують близько 1000 смертей. У Бельгії під час червневої спеки кількість смертей зросла на 39%.