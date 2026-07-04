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На південь Франції повертається екстремальна спека

Новини — Субота, 4 липня 2026, 19:24 — Марія Ємець

На південь Франції після невеликої перерви повертається екстремальна спека, місцями можливі піки до 40°C.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда". 

Національне метеорологічне агентство Météo-France у суботу повідомило, що з неділі 5 липня у семи південних департаментах оголошується "помаранчевий" рівень попередження через спеку; у деяких з них він діяв вже 4 липня. 

Середа стала новим найспекотнішим днем у Франції за час спостережень

Стовпчик термометра у найспекотніші денні години сягатиме 35-37°C, місцями до 40°C. 

На решті території країни, окрім районів біля узбережжя Ла-Маншу, очікуються температури вище 30°C.

У районах довкола Середземного моря, на додачу, очікується сильний вітер, який додатково посилює пожежну небезпеку. Як відомо, у регіоні вже борються з низкою лісових пожеж

Раніше оголосили, що з останньою хвилею спеки наприкінці червня у Франції можуть бути пов’язані понад 2000 "надлишкових" смертей; не виключено, що ця цифра зросте після надходження повних даних. Французькі лікарні терміново перелаштовують роботу перед новою хвилею спеки.

В Іспанії з хвилею спеки пов’язують близько 1000 смертей. У Бельгії під час червневої спеки кількість смертей зросла на 39%.

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