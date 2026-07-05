ЕС планирует принять меры для решения проблемы очередей в связи с новой системой въезда

Европейская комиссия проведет переговоры со странами-членами ЕС в рамках усилий, направленных на то, чтобы новая система пограничного контроля Евросоюза не вызывала серьезных задержек для отдыхающих в течение лета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

В письме, отправленном в пятницу и полученном изданием, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер сообщил руководителям аэропортов и авиакомпаний, что система въезда/выезда (EES), которая поэтапно внедряется с октября прошлого года, призвана "гарантировать безопасность наших граждан без лишнего дискомфорта для посетителей из-за пределов Шенгенской зоны".

Отраслевые группы, в том числе "Авиакомпании для Европы" (Airlines for Europe) и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), обратились к Комиссии с письмом, в котором выразили серьезную обеспокоенность из-за длинных очередей на границе и задержек для тех, кто путешествует в ЕС и из него.

Согласно правилам, граждане стран, не входящих в ЕС, сдают отпечатки пальцев и фотографируются вместо традиционного проштамповывания паспортов. Однако запуск системы, за который отвечают национальные правительства, сопровождался техническими проблемами, что привело к резкому увеличению времени ожидания для иностранных гостей.

Ранее Брюссель отрицал наличие массовых недостатков в системе, но президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу признала, что "технические проблемы" потребуют значительных усилий для их решения.

Хотя Бруннер отметил, что EES "работает хорошо" в большинстве стран-членов и в большинстве аэропортов ЕС, он признал, что в некоторых пунктах назначения пассажиры вынуждены ждать дольше.

Он обвинил в этом такие факторы, как "недостаточное количество персонала или отсутствие надлежащей инфраструктуры".

В настоящее время столицы могут временно приостанавливать требование о сборе биометрических данных, чтобы ускорить процесс. Однако, продолжил комиссар, "теперь Комиссия приложит дополнительные усилия, чтобы помочь тем государствам-членам, которые все еще сталкиваются с проблемами", и чиновники будут работать с правительствами, пытаясь устранить задержки.

Недавно руководитель компании, управляющей аэропортами Рима, заявил, что аэропорты итальянской столицы будут вынуждены приостановить действие новой биометрической пограничной системы ЕС, чтобы справиться с летним наплывом туристов.

О том, как началось внедрение новой системы, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы выявил первый день действия новых правил въезда в ЕС.