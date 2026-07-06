Глава МЗС Польщі оцінив рішення розсекретити військову допомогу Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував рішення Міністерства оборони щодо розсекречування даних про ту допомогу, яку Польща надала Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Заяву Сікорського наводить TVN24, повідомляє "Європейська правда".

Очільник польського зовнішньополітичного відомства переконаний, що це рішення матиме позитивний вплив на відносини між Україною та Польщею, а також продемонструє масштаби польської допомоги.

"Я знаю, що опозиція вимагала цього зі злих намірів, але раз вони вимагають, то ми покажемо ці десятки пожертв, які здійснив попередній уряд, і який, зрештою, мав у цьому підтримку тодішньої опозиції. На жаль, такої мудрості не вистачає сьогоднішній опозиції, коли ролі змінилися, хоча політика не мала б змінюватися, адже Путін і надалі становить загрозу, і поразка України й надалі була б згубною для Польщі", – сказав Сікорський.

Відповідаючи на запитання про передачу ракет для систем Patriot, він нагадав про заяву міністра оборони щодо розсекречення цих даних.

"Коли їх розсекретять, ми про це говоритимемо, але російські ракети й досі летять на українські міста, й досі вбивають людей, а стратегічні інтереси Польщі не змінилися. Колись політики "ПіС" змагалися у проукраїнськості. Сьогодні вони змагаються в антиукраїнськості", – заявив міністр.

У цьому контексті Сікорський також згадав про те, що президент України Володимир Зеленський надав одній із військових частин назву "Героїв УПА".

"Одне невдале рішення президента Зеленського не змінило того факту, що Путін є загрозою для України, для НАТО та для Польщі. Керуватися лише емоціями – це геополітика дурнів", – оцінив він.

Нагадаємо, віцеспікер Сейму Польщі та лідер "Конфедерації" Кшиштоф Босак заявив у суботу, що "у березні таємно від Сейму уряд передав Україні дорогі та складні у придбанні ракети-перехоплювачі для системи Patriot".

Він наголосив, що "їх Польща придбала у США для побудови багаторівневої системи протиповітряної оборони", і що ці ракети є єдиними на озброєнні польської армії, які можуть протидіяти російським ракетам "Іскандер".

У відповідь на це міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що доручив розсекретити військову допомогу Україні, надану після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Тим часом в канцелярії польського президента Кароля Навроцького не підтримали це рішення.