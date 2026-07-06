Глава МИД Польши оценил решение рассекретить информацию о военной помощи Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал решение Министерства обороны о рассекречивании данных о помощи, которую Польша оказала Украине после начала полномасштабного вторжения России.

Заявление Сикорского приводит TVN24, сообщает "Европейская правда".

Глава польского внешнеполитического ведомства убежден, что это решение окажет положительное влияние на отношения между Украиной и Польшей, а также продемонстрирует масштабы польской помощи.

"Я знаю, что оппозиция требовала этого из злых умыслов, но раз они требуют, то мы покажем эти десятки пожертвований, которые осуществило предыдущее правительство и которое, в конце концов, пользовалось в этом поддержкой тогдашней оппозиции. К сожалению, сегодняшней оппозиции не хватает такой мудрости, когда роли поменялись, хотя политика не должна была бы меняться, ведь Путин по-прежнему представляет угрозу, и поражение Украины по-прежнему было бы губительным для Польши", – сказал Сикорский.

Отвечая на вопрос о передаче ракет для систем Patriot, он напомнил о заявлении министра обороны относительно рассекречивания этих данных.

"Когда их рассекретят, мы об этом будем говорить, но российские ракеты до сих пор летят на украинские города, до сих пор убивают людей, а стратегические интересы Польши не изменились. Когда-то политики "Права и справедливости" соревновались в проукраинскости. Сегодня они соревнуются в антиукраинскости", – заявил министр.

В этом контексте Сикорский также упомянул о том, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил одной из воинских частей название "Героев УПА".

"Одно неудачное решение президента Зеленского не изменило того факта, что Путин представляет угрозу для Украины, для НАТО и для Польши. Руководствоваться только эмоциями – это геополитика дураков", – отметил он.

Напомним, вице-спикер Сейма Польши и лидер "Конфедерации" Кшиштоф Босак заявил в субботу, что "в марте тайно от Сейма правительство передало Украине дорогие и сложные в приобретении ракеты-перехватчики для системы Patriot".

Он подчеркнул, что "их Польша приобрела в США для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны", и что эти ракеты являются единственными на вооружении польской армии, способными противостоять российским ракетам "Искандер".

В ответ на это министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поручил рассекретить военную помощь Украине, оказанную после начала полномасштабного вторжения России.

Между тем в канцелярии польского президента Кароля Навроцкого не поддержали это решение.