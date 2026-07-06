В італійському уряді висловились щодо нової атаки Трампа на Мелоні

В італійському уряді переконані, що Рим має зберігати стабільні відносини з Вашингтоном попри нещодавні напади президента США Дональда Трампа в бік прем’єрки Італії Джорджі Мелоні.

Про це глава МЗС Італії Антоніо Таяні та міністр оборони Гвідо Крозетто заявили в ефірі SkyTG24, передає "Європейська правда".

Коментуючи нову публікацію Трампа з висміюванням Мелоні, глава МЗС заявив, що Рим не буде офіційно реагувати на ситуацію, а продовжить підтримувати відносини зі США.

"Ми дружимо зі США, які є нашим стратегічним партнером, найважливішою частиною Заходу поряд з Європою. Наші відносини є фундаментальними: торговельними, політичними, стратегічними. Ми були союзниками Обами, Клінтона, Буша, Рейгана, Байдена, тож продовжуємо політичні відносини, які виходять далеко за межі окремих заяв", – заявив Таяні.

Такої ж думки дотримується італійський міністр оборони. В інтерв’ю телеканалу Гвідо Крозетто наголосив, що двосторонні відносини існують між державами в цілому, тоді як лідери країн "приходять та йдуть".

"Головне – підтримувати стосунки з історичним союзником, таким як Сполучені Штати. Відносини існують між державами, люди приходять і йдуть, а взаємодія має залишатися. Важливо підтримувати трансатлантичні зв'язки в рамках Альянсу та із Заходом. Італія завжди виконувала свої зобов'язання: ми будуємо оборонну систему відповідно до угод з НАТО", – заявив посадовець.

У неділю президент США Дональд Трамп перед самітом НАТО в Анкарі вчергове висміяв прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні у соцмережах. Трамп опублікував фото з саміту Групи семи, що відбувся минулого місяця у Франції, на якому італійська прем’єрка дивиться на нього. Світлина містить напис "Restraining order needed", що в перекладі означає "Потрібен обмежувальний припис".

Минулого місяця італійська прем’єрка обурилася заявами президента США Дональда Трампа про те, що вона нібито благала господаря Білого дому про спільне фото на саміті Групи семи. Мелоні сказала, що заяви Трампа повністю вигадані.

20 червня Трамп пішов на ескалацію суперечки з Мелоні, заявивши, що дружбою з ним італійська лідерка нібито хоче підняти собі рейтинг.

На це прем’єрка Італії різко відповіла Трампу, що її популярність його не стосується, та порадила американському президенту стежити за своїми рейтингами.