В итальянском правительстве прокомментировали новую атаку Трампа на Мелони

В итальянском правительстве убеждены, что Рим должен поддерживать стабильные отношения с Вашингтоном, несмотря на недавние нападки президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Об этом глава МИД Италии Антонио Таяни и министр обороны Гвидо Крозетто заявили в эфире SkyTG24, передает "Европейская правда".

Комментируя новую публикацию Трампа, в которой он высмеивает Мелони, глава МИД заявил, что Рим не будет официально реагировать на ситуацию, а продолжит поддерживать отношения с США.

"Мы дружим с США, которые являются нашим стратегическим партнером, важнейшей частью Запада наряду с Европой. Наши отношения носят фундаментальный характер: торговые, политические, стратегические. Мы были союзниками Обамы, Клинтона, Буша, Рейгана, Байдена, поэтому продолжаем политические отношения, которые выходят далеко за пределы отдельных заявлений", – заявил Таяни.

Такого же мнения придерживается и итальянский министр обороны. В интервью телеканалу Гвидо Крозетто подчеркнул, что двусторонние отношения существуют между государствами в целом, тогда как лидеры стран "приходят и уходят".

"Главное – поддерживать отношения с историческим союзником, таким как Соединенные Штаты. Отношения существуют между государствами, люди приходят и уходят, а взаимодействие должно оставаться. Важно поддерживать трансатлантические связи в рамках Альянса и с Западом. Италия всегда выполняла свои обязательства: мы строим оборонную систему в соответствии с соглашениями с НАТО", – заявил чиновник.

В воскресенье президент США Дональд Трамп перед саммитом НАТО в Анкаре в очередной раз высмеял премьер-министра Италии Джорджу Мелони в соцсетях. Трамп опубликовал фото с саммита Группы семи, который состоялся в прошлом месяце во Франции, на котором итальянская премьер-министр смотрит на него. На снимке есть надпись "Restraining order needed", что в переводе означает "Нужен ограничительный судебный приказ".

В прошлом месяце глава итальянского правительства возмутилась заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что она якобы умоляла хозяина Белого дома о совместном фото на саммите "Группы семи". Мелони заявила, что заявления Трампа полностью выдуманы.

20 июня Трамп пошёл на эскалацию спора с Мелони, заявив, что дружбой с ним итальянская лидер якобы хочет поднять себе рейтинг.

На это премьер-министр Италии резко ответила Трампу, что её популярность его не касается, и посоветовала американскому президенту следить за своими рейтингами.