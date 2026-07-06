В Ryanair назвали аэропорты, которые больше всего страдают от задержек из-за новой системы въезда ЕС

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair назвала европейские аэропорты, где пассажиры сталкиваются с длительными задержками из-за новой цифровой системы въезда/выезда в ЕС.

Об этом сообщает The Independent, пишет "Европейская правда".

Бюджетный авиаперевозчик назвал аэропорты Тенерифе-Юг, Пальма, Аликанте и Малага в Испании; Милан-Бергамо в Италии; Краков в Польше; а также Париж-Бове во Франции как те, которые особенно страдают от системы въезда/выезда (EES).

Ryanair заявила, что эти аэропорты "не готовы" к обслуживанию больших пассажиропотоков в пик летнего сезона из-за "недостаточного количества персонала, терминалов и готовности систем".

Отраслевые ассоциации, в том числе "Авиакомпании для Европы" (Airlines for Europe) и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), обратились к Еврокомиссии с письмом, в котором выразили серьезную обеспокоенность из-за длинных очередей на границе и задержек для тех, кто путешествует в ЕС и из него.

Согласно правилам, граждане стран, не входящих в ЕС, сдают отпечатки пальцев и фотографируются вместо традиционного проштамповывания паспортов. Однако запуск системы, за который отвечают национальные правительства, сопровождался техническими проблемами, что привело к резкому увеличению времени ожидания для иностранных гостей.

Ранее Брюссель отрицал наличие массовых недостатков в системе, но президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу признала, что "технические проблемы" потребуют значительных усилий для их решения.

Недавно глава компании, управляющей аэропортами Рима, заявил, что аэропорты итальянской столицы будут вынуждены приостановить действие новой биометрической пограничной системы ЕС, чтобы справиться с летним наплывом туристов.

О том, как началось внедрение новой системы, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы выявил первый день действия новых правил въезда в ЕС.