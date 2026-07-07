Канада вирішила замовити у Німеччини 12 субмарин

Канада обрала німецьку компанію ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) для укладення контракту на будівництво 12 підводних човнів.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що це стане найбільшою закупівлею в історії країни.

"Я радий повідомити, що Канада обрала TKMS як основного постачальника для проєкту патрульних підводних човнів Канади", – оголосив Карні у понеділок у Галіфаксі.

TKMS спільно з Норвегією розробила дизель-електричний підводний човен типу 212CD. Ця модель, яку вже замовили Німеччина та Норвегія, змагалася з пропозицією південнокорейської компанії Hanwha Ocean.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав це рішення, назвавши його "потужним сигналом трансатлантичної та європейської співпраці в оборонній промисловості" напередодні саміту НАТО.

Вартість угоди оцінюється приблизно в 14,7 млрд євро, а витрати на технічне обслуговування та модернізацію протягом усього терміну експлуатації можуть перевищити 60 млрд євро.

"Я можу підтвердити, що ця закупівля стане найбільшою в історії Канади", – сказав Карні.

Німеччина та Південна Корея протягом останніх місяців активно лобіювали свої інтереси в Канаді. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус з жовтня двічі відвідував канадську столицю, стверджуючи, що німецька пропозиція сприятиме поглибленню інтеграції Канади в НАТО.

Канада вже давно прагне замінити свої чотири підводні човни класу "Вікторія", які були побудовані у 1980-х та 1990-х роках і спочатку використовувалися Великою Британією, а до 2035 року мають бути виведені з експлуатації. За словами Карні, наразі в експлуатації перебуває лише один з них.

На початку року Канада офіційно приєдналася до програми ЄС SAFE зі сприяння переозброєнню європейських держав.

Також писали, що Канада та п’ять країн Північної Європи заявили про домовленість щодо поглиблення співпраці у сфері військово-промислового виробництва та інших напрямках.