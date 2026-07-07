Канада решила заказать у Германии 12 подводных лодок

Канада выбрала немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) для заключения контракта на строительство 12 подводных лодок.

Об этом сообщает Euractiv, как передает "Европейская правда".

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что это станет крупнейшей закупкой в истории страны.

"Я рад сообщить, что Канада выбрала TKMS в качестве основного поставщика для проекта патрульных подводных лодок Канады", – объявил Карни в понедельник в Галифаксе.

TKMS совместно с Норвегией разработала дизель-электрическую подводную лодку типа 212CD. Эта модель, которую уже заказали Германия и Норвегия, соперничала с предложением южнокорейской компании Hanwha Ocean.

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал это решение, назвав его "мощным сигналом трансатлантического и европейского сотрудничества в оборонной промышленности" накануне саммита НАТО.

Стоимость сделки оценивается примерно в 14,7 млрд евро, а расходы на техническое обслуживание и модернизацию в течение всего срока эксплуатации могут превысить 60 млрд евро.

"Я могу подтвердить, что эта закупка станет крупнейшей в истории Канады", – сказал Карни.

Германия и Южная Корея в течение последних месяцев активно лоббировали свои интересы в Канаде. Министр обороны Германии Борис Писториус с октября дважды посещал канадскую столицу, утверждая, что немецкое предложение будет способствовать углублению интеграции Канады в НАТО.

Канада уже давно стремится заменить свои четыре подводные лодки класса "Виктория", которые были построены в 1980-х и 1990-х годах и изначально использовались Великобританией, а к 2035 году должны быть выведены из эксплуатации. По словам Карни, в настоящее время в эксплуатации находится лишь одна из них.

В начале года Канада официально присоединилась к программе ЕС SAFE, направленной на содействие перевооружению европейских государств.

Также сообщалось, что Канада и пять стран Северной Европы заявили о достижении договоренности об углублении сотрудничества в сфере военно-промышленного производства и других направлениях.