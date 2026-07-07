"Квиток на фронт": глава МЗС Молдови попередив про ризики отримання громадянства РФ

Молдовський міністр закордонних справ Міхай Попшой попередив громадян Молдови про ризики, пов’язані з отриманням російського громадянства.

Про це він написав у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Попшой наголосив, що російський паспорт може стати "квитком на фронт", і закликав громадян Молдови бути обережними.

"Російське громадянство дорівнює квитку на фронт. Ті, хто ставить це під сумнів, послухайте Александра Бастрикіна, голову Слідчого комітету Росії, який хвалиться, що затримав 80 тисяч мігрантів. Він заніс усіх до військового реєстру, і 20 тисяч молодих мігрантів уже перебувають на фронті", – написав міністр.

Він висловив упевненість, що громадяни Молдови "не хочуть отримувати такі квитки в один кінець", і закликав їх бути пильними, щоб уникнути ситуацій, наслідки яких вже неможливо буде виправити.

Нагадаємо, у травні правитель РФ Владімір Путін підписав указ про можливість для мешканців Придністров’я отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою.

У Кишиневі після цього наголосили, що такі російські пропозиції мають свої ризики – зокрема, з набуттям російського громадянства придністровці ризикують отримати повістку та опинитись на війні.