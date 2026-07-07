"Билет на фронт": глава МИД Молдовы предупредил о рисках получения гражданства РФ

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой предупредил граждан Молдовы о рисках, связанных с получением российского гражданства.

Об этом он написал в своём Facebook, сообщает "Европейская правда".

Попшой подчеркнул, что российский паспорт может стать "билетом на фронт", и призвал граждан Молдовы быть осторожными.

"Российское гражданство = билет на фронт. Те, кто это ставит под сомнение, послушайте Александра Бастрыкина, главу Следственного комитета России, который хвастается, что задержал 80 тысяч мигрантов. Он внес всех в военный реестр, и 20 тысяч молодых мигрантов уже находятся на фронте", – написал министр.

Он выразил уверенность, что граждане Молдовы "не хотят получать такие билеты в один конец", и призвал их быть бдительными, чтобы избежать ситуаций, последствия которых уже будет невозможно исправить.

Напомним, в мае президент РФ Владимир Путин подписал указ о возможности для жителей Приднестровья получать российское гражданство по упрощенной процедуре.

В Кишиневе после этого подчеркнули, что такие российские предложения сопряжены с рисками – в частности, с приобретением российского гражданства приднестровцы рискуют получить повестку и оказаться на войне.