Посол Литви в НАТО: РФ так довго погрожувала через Калінінград, що ми встигли підготуватись

Посол Литви в НАТО Дарюс Яунішкіс заявив, що його країна нізащо не дозволить окупувати себе знову і готова захищати Сувальський коридор.

Про це він заявив під час дискусії "Чому Нарва не наступна та інші міфи" на полях саміту НАТО в Анкарі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Він вказав на проблему російської Калінінградської області – території, яка за словами посла, з вступом Швеції у НАТО опинилася в оточенні Альянсу.

"З огляду на європейські санкції та ситуацію в Росії, проблема полягає в тому, що постачання з материкової частини Росії впали на 40–50%, і зараз, як відомо, є серйозні плани щодо пошуку альтернативних шляхів. Щоб забезпечити виживання в цій ситуації, вони шукають морські шляхи, шукають повітряні шляхи, що є надзвичайно дорогим, а також є великі додаткові борги, інші проблеми та енергетичні труднощі", – пояснив Яунішкіс.

Це, за його словами, створює вразливість для Литви і країн Балтії загалом.

"Вони погрожують напасти сьогодні, напасти завтра, напасти через два роки... Створюють психологічний тиск, щоб тримати нас у напрузі. Росія стільки разів повторювала це, і це триває так довго, що ми вже, власне, винесли свої уроки, вже зробили підготовку і готові до цього", – заявив посол.

Він також зазначив, що Сувальський коридор є складним географічно для ведення бойових дій, і що "Польща також не спостерігає склавши руки".

"І не забувайте, що ми, литовці, ніколи не втрачаємо волі до боротьби. Ми винесли уроки з минулого", – додав посол.

Нагадаємо, так званий Сувальський коридор – вузька смуга територій Литви та Польщі між Білоруссю і Калінінградською областю РФ – вважається дуже ймовірним напрямком атаки у разі війни з Росією, оскільки це дозволило би росіянам обрізати усі сухопутні логістичні шляхи з Центральної Європи у Балтію та спростити собі логістику до Калінінграда.

У травні президент Литовської Республіки Гітанас Науседа разом із президентом Республіки Польща Каролем Навроцьким спостерігали за міжнародними литовсько-польськими тактичними військовими навчаннями "Хоробрий грифон-26".

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже не думає, що Росія готова атакувати якусь із країн НАТО, однак очікує подальших спроб дестабілізації з боку Москви.