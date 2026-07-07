Посол Литвы в НАТО: РФ так долго угрожала из-за Калининграда, что мы успели подготовиться

Посол Литвы в НАТО Дарюс Яунишкис заявил, что его страна ни за что не позволит оккупировать себя снова и готова защищать Сувалкский коридор.

Об этом он заявил во время дискуссии "Почему Нарва не следующая и другие мифы" в рамках саммита НАТО в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он указал на проблему российской Калининградской области – территории, которая, по словам посла, с вступлением Швеции в НАТО оказалась в окружении Альянса.

"Учитывая европейские санкции и ситуацию в России, проблема заключается в том, что поставки с материковой части России сократились на 40–50%, и сейчас, как известно, существуют серьезные планы по поиску альтернативных путей. Чтобы обеспечить выживание в этой ситуации, они ищут морские пути, ищут воздушные пути, что чрезвычайно дорого, а также возникают большие дополнительные долги, другие проблемы и энергетические трудности", – пояснил Яунишкис.

Это, по его словам, создает уязвимость для Литвы и стран Балтии в целом.

"Они угрожают напасть сегодня, напасть завтра, напасть через два года... Создают психологическое давление, чтобы держать нас в напряжении. Россия столько раз повторяла это, и это продолжается так долго, что мы уже, собственно, извлекли свои уроки, уже подготовились и готовы к этому", – заявил посол.

Он также отметил, что Сувалкский коридор сложен с географической точки зрения для ведения боевых действий, и что "Польша тоже не сидит сложа руки".

"И не забывайте, что мы, литовцы, никогда не теряем воли к борьбе. Мы извлекли уроки из прошлого", – добавил посол.

Напомним, так называемый Сувалкский коридор – узкая полоса территорий Литвы и Польши между Беларусью и Калининградской областью РФ – считается весьма вероятным направлением атаки в случае войны с Россией, поскольку это позволило бы россиянам перерезать все сухопутные логистические пути из Центральной Европы в Прибалтику и упростить себе логистику в Калининград.

В мае президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с президентом Республики Польша Каролем Навроцким наблюдали за международными литовско-польскими тактическими военными учениями "Храбрый грифон-26".

Как сообщалось, министр иностранных дел Латвии Байба Браже не считает, что Россия готова атаковать какую-либо из стран НАТО, однако ожидает дальнейших попыток дестабилизации со стороны Москвы.