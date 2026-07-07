В НАТО объяснили, почему РФ не нападет на Альянс в краткосрочной перспективе

Несмотря на то, что Россия остается долгосрочной угрозой для НАТО, она все же не нападет на Альянс в краткосрочной перспективе.

Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель НАТО на полях саммита в Анкаре, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Он подчеркнул, что Россия остается долгосрочной угрозой для безопасности евроатлантического региона и стала еще более безрассудной.

"На политическом уровне Москва по-прежнему видит себя в условиях долгосрочного противостояния, и, учитывая это, мы не видим никаких признаков намерения России напасть на Альянс в краткосрочной перспективе", – пояснил чиновник.

Представитель НАТО также назвал причины, по которым такое нападение пока не произойдет.

"Во-первых, у нее просто нет для этого возможностей из-за ее кампании в Украине. Во-вторых, она знает, что реакция НАТО на любую необдуманную агрессию будет сокрушительной, поскольку у нас есть соответствующие возможности, готовые планы и мы охватываем каждую территорию", – заявил он.

"Это зависит от нашей реакции, и работа, которую мы сейчас проводим для укрепления нашего альянса, безусловно, является фактором, влияющим на эти угрозы. Поэтому я бы сказал, что Россия сдерживается, но сдерживается именно благодаря мерам, которые мы принимаем", – добавил высокопоставленный представитель НАТО.

Как сообщалось, министр иностранных дел Латвии Байба Браже не считает, что Россия готова атаковать какую-либо из стран НАТО, однако ожидает дальнейших попыток дестабилизации со стороны Москвы.

Министерство обороны Нидерландов в стратегическом документе предположило, что в случае перерыва в войне с Украиной Россия может начать ограниченную операцию против страны НАТО.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Россия организует "операцию под чужим флагом", чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.