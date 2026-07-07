В Угорщині призупинили роботу держмедіа, що були рупором пропаганди Орбана

В Угорщині державний телеканал M1 попросив вибачення за брехню та оголосив про призупинення роботи.

Про це пише Telex, передає "Європейська правда".

У вівторок, 7 липня, трансляція державного угорського телеканалу M1 була призупинена. У титрах телеканал зазначив, що ЗМІ, які працюють для суспільства, не можуть брехати, а також висловив вибачення за те, що робив це протягом багатьох років.

"Суспільні ЗМІ зараз проходять трансформацію, щоб і надалі залишатися незалежними та надійними. Висвітлення новин тимчасово призупинено. Слідкуйте за новинами", – йдеться у титрах телеканалу.

Як зазначається, о 19:56 канал M1 "тимчасово відновить мовлення у новому форматі, в якому будуть транслюватися фільми, а випуски новин – відсутні".

"У міру створення нового відділу новин новинні програми поступово відновлюватимуться згідно з розкладом", – йдеться у заяві.

Також перестав працювати сайт Hirado.hu – відвідувачів там зустрічає те саме повідомлення, а державне Kossuth Radio, якому експрем’єр Віктор Орбан щоп’ятниці давав компліментарні ранкові "інтерв’ю", наразі транслює лише музику.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав ці події "історичними".

"Сьогодні завершилися пропагандистські трансляції на державних медіаплатформах. Вони брехали вночі, брехали вдень, брехали на всіх хвилях. Тепер цьому кінець", – заявив він.

У цьому контексті зазначимо, що у 2011 році уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном створив фонд MTVA (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap), який інтегрував усі державні ЗМІ.

Під одним дахом зібрали вісім державних телеканалів – M1-M5, Duna тощо, сім радіостанцій на чолі з Kossuth Radio, низку вебпорталів на чолі з Hirado та головну інформаційну агенцію країни MTI, яка стала монопольним першоджерелом державної інформації.

Щоби привабити журналістів, відсутність свободи слова компенсували неймовірними бюджетами. До прикладу, у 2017-му річний бюджет MTVA складав близько 80 млрд форинтів (близько €258,5 млн), а у виборчий 2022 рік – близько 132 млрд форинтів (близько €314 млн).

Цей медіахолдинг позиціювався як незалежний, але в реальності він був рупором влади, функція якого – повідомляти позитивні новини про уряд.

Варто зауважити, що ще до офіційного приходу до влади Мадяр заявив, що припинить мовлення державних ЗМІ та підготує реформу медіа, яка має забезпечити свободу преси в країні.

Зазначимо, що у червні в Угорщині приблизно половині співробітників щоденної газети Magyar Nemzet, яка входить до неформальної медіаімперії під контролем колишнього прем’єра Віктора Орбана, повідомили про звільнення.