В Венгрии приостановили работу государственных СМИ, служивших рупором пропаганды Орбана

В Венгрии государственный телеканал M1 принес извинения за ложь и объявил о приостановке работы.

Об этом пишет Telex, передает "Европейская правда".

Во вторник, 7 июля, трансляция государственного венгерского телеканала M1 была приостановлена. В титрах телеканал отметил, что СМИ, работающие на благо общества, не могут лгать, а также принёс извинения за то, что делал это на протяжении многих лет.

"Общественные СМИ сейчас проходят трансформацию, чтобы и в дальнейшем оставаться независимыми и надежными. Освещение новостей временно приостановлено. Следите за новостями", – говорится в титрах телеканала.

Как отмечается, в 19:56 канал M1 "временно возобновит вещание в новом формате, в котором будут транслироваться фильмы, а выпуски новостей – отсутствуют".

"По мере создания нового отдела новостей новостные программы будут постепенно возобновляться в соответствии с расписанием", – говорится в заявлении.

Также перестал работать сайт Hirado.hu – посетителей там встречает то же самое сообщение, а государственное Kossuth Radio, которому экс-премьер Виктор Орбан каждую пятницу давал лестные утренние "интервью", пока транслирует только музыку.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал эти события "историческими".

"Сегодня завершились пропагандистские трансляции на государственных медиаплатформах. Они лгали ночью, лгали днём, лгали на всех волнах. Теперь этому конец", – заявил он.

В этом контексте отметим, что в 2011 году правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном создало фонд MTVA (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap), который объединил все государственные СМИ.

Под одной крышей собрали восемь государственных телеканалов – M1–M5, Duna и т. д., семь радиостанций во главе с Kossuth Radio, ряд веб-порталов во главе с Hirado и главное информационное агентство страны MTI, которое стало монопольным первоисточником государственной информации.

Чтобы привлечь журналистов, отсутствие свободы слова компенсировали невероятными бюджетами. Например, в 2017 году годовой бюджет MTVA составлял около 80 млрд форинтов (около €258,5 млн), а в предвыборный 2022 год – около 132 млрд форинтов (около €314 млн).

При этом этот медиахолдинг позиционировался как независимый, но на самом деле он был рупором власти, функция которого – сообщать положительные новости о правительстве.

Стоит отметить, что еще до официального прихода к власти Мадьяр заявил, что прекратит вещание государственных СМИ и подготовит реформу медиа, которая должна обеспечить свободу прессы в стране.

Отметим, что в июне в Венгрии примерно половине сотрудников ежедневной газеты Magyar Nemzet, входящей в неформальную медиаимперию под контролем бывшего премьера Виктора Орбана, сообщили об увольнении.