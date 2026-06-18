В Угорщині масово звільняють співробітників видання з неформальної медіаімперії часів Орбана

В Угорщині приблизно половині співробітників щоденної газети Magyar Nemzet, яка входить до неформальної медіаімперії під контролем колишнього прем’єра Віктора Орбана повідомили про звільнення.

Про це повідомляє Telex, пише "Європейська правда".

Серед звільнених – співробітники, які працювали в редакції новин і брали участь у щоденному випуску новин. Цей відділ повністю ліквідується, а 6–7 співробітників, які там працювали, вже отримали повідомлення про звільнення. Однак скорочення торкнулися всіх відділів.

Видання Média1 першим повідомило про масові звільнення в Magyar Nemzet, а також про те, що щоденна газета стане тижневиком, причому перехід має відбутися до серпня.

Як стало відомо Telex, деяким співробітникам також було скорочено зарплати, керівництво Magyar Nemzet залишиться без змін.

Газету Magyar Nemzet вважали одним з рупорів угорської влади часів Віктора Орбана.

Напередодні також стало відомо, що новий угорський уряд скасував обмеження доступу до сайтів "Української правди" та "Європейської правди", запроваджене за часів попереднього прем’єра Віктора Орбана.

В кінці вересня 2025 року угорські провайдери зв’язку почали закривати доступ до українських медіаресурсів, які уряд вирішив заборонити як крок у відповідь після блокування в Україні кількох порталів, що поширювали російську пропаганду.

"ЄП" відомо, що в Орбана вважали "Європейську правду" виданням, діяльність якого спрямована проти Угорщини, та детально відстежували усі пов’язані з Угорщиною публікації.

В МЗС України, коментуючи рішення угорського уряду заблокувати доступ до низки українських медіа, наголосили, що йдеться про блокування доступу угорців до журналістики, заснованої на фактах.