У Польщі судять чоловіка, який тримав у підвалі майже 150 змій – переважно пітонів

У Польщі прокуратура висунула звинувачення краків’янину, який утримував у тісних контейнерах в підвалі багатоквартирного будинку 148 змій – переважно пітонів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Прокуратура висунула звинувачення мешканцю Кракова Кшиштофу М. після того, як його викрили на утриманні в підвалі багатоквартирного будинку 148 змій - переважно королівських пітонів, довжина яких сягає 1-2 метри.

Фото: поліція Кракова

Тераріум у підвалі з тісними контейнерами знайшли після того, як одна зі змій втекла на сходи, де її побачили інші мешканці і зателефонували у поліцію.

Фото: поліція Кракова

Поточні звинувачення стосуються жорстокого поводження з тваринами, за ними чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.

Окремо прокуратура розслідує можливу нелегальну торгівлю екзотичними тваринами.

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