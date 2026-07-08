Сибига на заседании Совета Украина-НАТО рассказал о дальнобойных ударах по РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига 8 июля принял участие в заседании Совета Украина-НАТО в Анкаре, в ходе которого проинформировал партнеров о последствиях последних российских атак, а также об успехах Украины на поле боя, в оборонной промышленности и при нанесении дальнобойных ударов по РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИД, сообщает "Европейская правда".

В ходе заседания министр подчеркнул, что ключевым приоритетом Украины остается противовоздушная оборона. Он добавил, что Украина срочно нуждается в усилении защиты от баллистических угроз.

"Путин делает ставку на баллистический террор как на свое последнее преимущество. Поэтому баллистическая защита – это не только спасение жизней; это способ заставить Москву прекратить войну", – отметил министр.

По его словам, Украина срочно нуждается в своевременных поставках систем противовоздушной обороны и перехватчиков, особенно в преддверии зимы.

Глава МИД подчеркнул, что дополнительные взносы в PURL имеют критически важное значение. По его словам, на данном этапе битва за небо определит траекторию войны. Поэтому победа в воздухе критически важна для завершения войны.

"Украина уже не является страной, которая просто ищет защиты; Украина – это партнер по безопасности и участник. Мы способны привнести в коллективную безопасность нашу уникальную силу, опыт и инновации. НАТО 3.0 не будет полным без Украины. Вместе мы укрепляем нашу общую безопасность и приближаем устойчивый мир для Украины и остальной Европы", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре заявил, что ключевой темой обсуждений с партнерами станет поставка ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, которые имеют решающее значение для способности Украины сбивать российские баллистические ракеты, и отметил, что эти ракеты есть не только у США.

Также Зеленский призвал партнеров поддержать украинские усилия по получению лицензии на производство ракет для систем Patriot в Украине.