Прем’єр Словенії прокоментував оцінку НАТО щодо недостатніх витрат на оборону

Словенський прем’єр-міністр Янез Янша прокоментував оцінку НАТО, згідно з якою Словенія цього року стане єдиною країною серед 32 членів Альянсу, яка не виконає ключове зобов’язання щодо видатків на оборону.

Заяву очільника уряду Словенії наводить STA, повідомляє "Європейська правда".

На полях саміту НАТО в Анкарі Янша запевнив, що Словенія й надалі виконуватиме свої зобов’язання щодо видатків на оборону.

При цьому він визнав, що вперше країна опинилася в ситуації, коли через невиконання зобов’язань вона перебуває під тиском Альянсу.

Янша зазначив, що цього року Словенія ще не зможе виконати всі обіцянки у сфері оборони, оскільки також стикається з проблемами у сфері державних фінансів.

Він зазначив, що невизначеність щодо рішення Конституційного суду стосовно референдуму про закон про надзвичайний стан ускладнює підготовку коригування бюджету, і тому закликав суд ухвалити рішення якомога швидше.

Повідомляли, що НАТО очікує, що цього року Словенія стане єдиною країною серед 32 членів НАТО, яка не виконає ключове зобов’язання Альянсу щодо видатків на оборону.

Тим часом прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що країна досягне попереднього цільового показника НАТО у 2% ВВП на оборону наступного року.