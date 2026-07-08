Премьер-министр Словении прокомментировал оценку НАТО о недостаточных расходах на оборону

Премьер-министр Словении Янез Янша прокомментировал оценку НАТО, согласно которой Словения в этом году станет единственной страной среди 32 членов Альянса, не выполнившей ключевое обязательство по расходам на оборону.

Заявление главы правительства Словении приводит STA, сообщает "Европейская правда".

На полях саммита НАТО в Анкаре Янша заверил, что Словения и в дальнейшем будет выполнять свои обязательства по расходам на оборону.

При этом он признал, что впервые страна оказалась в ситуации, когда из-за невыполнения обязательств она находится под давлением Альянса.

Янша отметил, что в этом году Словения пока не сможет выполнить все обещания в сфере обороны, поскольку также сталкивается с проблемами в сфере государственных финансов.

Он отметил, что неопределенность с решением Конституционного суда по референдуму о законе о чрезвычайном положении затрудняет подготовку корректировки бюджета, и поэтому призвал суд принять решение как можно скорее.

Сообщалось, что НАТО ожидает, что в этом году Словения станет единственной страной среди 32 членов НАТО, которая не выполнит ключевое обязательство Альянса в отношении расходов на оборону.

Между тем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна достигнет предыдущего целевого показателя НАТО в 2% ВВП на оборону в следующем году.