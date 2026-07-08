СМИ: Британия и Турция подпишут соглашение о партнерстве по безопасности в Анкаре

Великобритания и Турция планируют подписать на полях саммита НАТО в Анкаре соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны.

Об этом агентству Bloomberg стало известно от источников, пишет "Европейская правда".

Соглашение предусматривает сотрудничество между двумя странами в сфере киберугроз, борьбы с терроризмом и оборонной промышленности, сообщили источники.

Подписание документа ожидается в среду днем между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Министерство иностранных дел Турции и представители аппарата Стармера отказались от комментариев.

Анкара и Лондон уже имеют прочные отношения в рамках НАТО, подкрепленные соглашением о продаже Турции 20 британских самолетов Eurofighter Typhoon.

Новое партнерство возникает на фоне пересмотра США своих долгосрочных обязательств в отношении европейской безопасности, а Турция выступает в качестве потенциального партнера, способного восполнить этот пробел. В Лондоне также рассматривают эту страну как имеющую влияние на внешнюю политику США, где европейцам трудно удержать на своей стороне американского президента Дональда Трампа.

Ранее в СМИ появились сообщения от источников о том, что президент США Дональд Трамп планирует разморозить доступ Турции к программе истребителей F-35.

Отметим, что Анкара не захотела отказываться от российских систем С-400, как того требует Вашингтон, но возлагает большие надежды на то, что Трамп согласится внести поправки в закон CAATSA, чтобы Турция смогла приобрести самолеты F-35, построенные компанией Lockheed Martin.

Ранее стало известно, что Франция сняла своё вето на продажу системы ПВО SAMP/T Турции, что может быть связано также с американским соглашением.