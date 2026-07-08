Во Франции погиб один из пожарных, тушивших масштабные лесные пожары

Во Франции сообщили о гибели 22-летнего пожарного-волонтера из числа сотен человек, задействованных в борьбе с масштабными лесными пожарами на юге страны.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

8 июля официальные органы сообщили о гибели 22-летнего пожарного, который был членом добровольного пожарного отряда и работал на месте лесного пожара в муниципалитете Плане в Савойе, на юго-востоке Франции.

Во время ночной работы пожарный попал под камнепад, который увлек его на дно ущелья, нанеся смертельные травмы. Никто из десятков других его коллег не пострадал. По факту инцидента ведется расследование.

Пожар в Плане продолжается с 25 июня в труднодоступной лесистой местности и, вероятно, начался в результате удара молнии.

Напомним, в последнее время во Франции – преимущественно в её южной части – тушат многочисленные лесные пожары, которым предшествовала экстремальная жара. Из-за одного из них, в районе города Перпиньян на юго-западе, было эвакуировано более 10 тысяч человек.

ЕС в рамках Механизма гражданской защиты направил спецсамолеты на помощь пожарным Франции и Португалии.

В Польше во время борьбы с лесным пожаром в начале мая погиб пилот спецсамолета.