В немецкой Баварии несколько человек пострадали от рук вооруженного нападавшего в гимназии

В одном из высших учебных заведений в немецкой Баварии по меньшей мере несколько человек пострадали в результате действий вооруженного нападавшего, продолжается полицейская операция.

[ИСТОЧНИК]Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило около 12:50 по местному времени из небольшого города Шонгау, расположенного к юго-западу от Мюнхена.

По предварительной информации, вооруженный мужчина совершил нападение на территории гимназии, по меньшей мере несколько человек получили серьезные ранения. В учебном заведении в это время проходили занятия.

По данным Bild, нападение совершено с применением холодного оружия, у пострадавших обнаружены колющие раны. Нападавший действовал частично в здании школы, частично – на прилегающей территории. Точные обстоятельства происшествия пока неизвестны.

После инцидента нападавший скрылся, но вскоре его догнали и задержали. К преследованию привлекался полицейский вертолёт.

Местных жителей просят избегать района вокруг гимназии. Неподалеку от пожарной станции развернули центр поддержки для свидетелей происшествия и их семей.

В конце июня в немецком Мангейме нападавший ранил ножом двух человек.

В мае в Швейцарии неизвестный нападавший ранил ножом троих человек на вокзале, полиция впоследствии квалифицировала инцидент как теракт.