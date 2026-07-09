Эрдоган подарил Кошти и фон дер Ляйен пистолеты после саммита НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил огнестрельное оружие высокопоставленным чиновникам ЕС, посетившим саммит НАТО, – главе Евросовета Антониу Кошти и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Об этом стало известно Politico от неназванных чиновников ЕС, пишет "Европейская правда".

Эрдоган, как хозяин саммита НАТО, на прощание подарил гравированные пистолеты и боевые патроны высокопоставленным чиновникам ЕС.

Сложное огнестрельное оружие, а также сопутствующие патроны и набор для чистки в среду передали Кошти и фон дер Ляйен.

Чиновник Европейского совета добавил, что команда охраны президента забрала оружие для проверки.

"Мы будем следовать бельгийским процедурам, чтобы доставить его в Бельгию, а затем будем хранить его в соответствии с требованиями безопасности, установленными Генеральным секретариатом Совета", – сообщил он.

Команда фон дер Ляйен не сразу ответила на запрос о подтверждении того, что она будет делать со своим оружием.

По словам одного из чиновников, церемониальные пистолеты высшего класса, вероятно, нарушат строгие ограничения на стоимость подарков и вряд ли будут храниться лично получателями.

Другие европейские лидеры, в частности уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Йеттен, публично заявили, что оставят свои пистолеты в Турции для списания, прежде чем везти их домой.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал ЕС включить Турцию в европейские инициативы в сфере обороны и безопасности.

Эрдоган также заявлял, что будущая архитектура Европы останется неполной без Турции.

По данным СМИ, в НАТО призвали ЕС и Турцию улучшить свои отношения на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении своих союзников и его угроз отменить гарантии безопасности для европейских стран.