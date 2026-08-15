Во Франции призывают ограничить туристические походы на Монблан

Мэр французской коммуны Сен-Жерве-ле-Бен Жан-Марк Пейлекс выступает за то, чтобы со следующей весны ограничить доступ к маршруту, ведущему на гору Монблан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Как отмечается, поход вокруг Монблана – один из самых популярных дальних маршрутов Европы: 170 км через Францию, Италию и Швейцарию. Ежегодно по нему проходят около 80 тысяч туристов.

На сегодняшний день на самых популярных участках Монблана группы туристов идут настолько плотно, что между ними почти не остается расстояния.

При этом не все посетители проявляют уважение к природе. Местные жители жалуются и считают, что ситуация стала недопустимой.

"Сегодня все идут цепочкой: люди видят только спину того, кто идёт впереди. В этом нет ничего хорошего", – сказал мэр коммуны Сен-Жерве-ле-Бен.

Сен-Жерве-ле-Бен расположен на французской стороне массива Монблан, в департаменте Верхняя Савойя во Французских Альпах.

Город является важной отправной точкой для маршрутов в этом районе. Французский участок маршрута Tour du Mont-Blanc (TMB) также проходит через этот регион.

Пейлекс предлагает, чтобы в будущем для прохождения маршрута вокруг Монблана необходимо было бронировать место в горной хижине или в специально обозначенном месте, где туристы или альпинисты могут временно переночевать под открытым небом или разбить палатку.

Лишь небольшая часть маршрута вокруг Монблана пролегает по территории коммуны Сен-Жерве. Остальные коммуны вдоль французского участка маршрута совместно работают над новым регламентом и добиваются того, чтобы он вступил в силу уже следующей весной.

В Швейцарии пока не планируют вводить аналогичные ограничения на доступ.

Йоахим Раусис, мэр коммуны Орсьер в кантоне Вале, также видит необходимость принимать меры, но не говорит о явно выраженном чрезмерном туристическом потоке.

"Есть сигналы, и нам нужно навести порядок. Но прежде всего необходима координация между Швейцарией, Италией и Францией", – считает Раусис.

Напомним, на испанской Майорке в воскресенье тысячи людей вновь вышли на улицы, чтобы выразить протест против массового туризма.

В правительстве Испании ожидают, что в этом году страну посетят 100 миллионов иностранных туристов.