В Литве пограничника ранили и пытались силой оттеснить в сторону Беларуси

В Литве стало известно об инциденте на границе с Беларусью, произошедшем ещё в июле: один из пограничников получил лёгкие ранения, а мигранты пытались вытолкнуть его в сторону белорусской территории.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что упомянутый сотрудник в настоящее время находится на больничном.

Информацию о том, что один из сотрудников находится на больничном, порталу подтвердил председатель профсоюза учреждений досудебного расследования Вильнюсского уезда Виталюс Ягминас.

Кроме того, сообщается, что глава пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас якобы дал пограничникам инструкции относительно того, что они должны говорить о произошедшем инциденте.

В ответ на журналистский запрос литовское пограничное ведомство указало, что не может комментировать обстоятельства этого происшествия, поскольку в связи с ним проводятся досудебные расследования.

Первым об инциденте на прошлой неделе сообщил портал Delfi. По его данным, в Лаздийском районе на территории Капчяместской заставы после обнаружения туннеля, вырытого под государственной границей, четверо пограничников устроили засаду. Пограничники задержали нескольких мигрантов и надели на них наручники, но во время задержания около 20 иностранцев напали на сотрудников.

Последним пришлось бежать, тогда как нелегальные мигранты, включая тех, кто был в наручниках, сбежали в Беларусь. Пограничная служба сообщила об обнаруженном туннеле и сбежавших мигрантах, но умолчала о нападении на сотрудников.

Любаевс неоднократно опровергал утверждения о том, что на сотрудников могло быть совершено нападение.

Недавно сообщалось, что Литва приобретёт технологии, которые помогут пограничникам эффективнее обнаруживать туннели, прокладываемые для нелегальной миграции в страну.

Соседная с Литвой Латвия вечером 31 июля закрыла границу с Беларусью, людей призвали использовать другие маршруты для возвращения в страну.