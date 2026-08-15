Польща провела найбільший військовий парад у своїй історії

Польща в суботу відсвяткувала щорічний День збройних сил парадом військ та ультрасучасної військової техніки, який простягнувся на кілька кілометрів.

Про це повідомляє інформаційне агентство PAP, інформує "Європейська правда".

Центром Варшави пройшли близько 2 000 військовослужбовців. Також було продемонстровано численні види техніки та військового спорядження, зокрема сучасні південнокорейські танки K2 Black Panther, 180 з яких було придбано у Сеула в листопаді минулого року.

PAP

Повідомляється, що серед літаків і вертольотів, які одночасно пролетіли над дахами міста, були три винищувачі ВПС Німеччини – на знак солідарності союзників по НАТО.

PAP

Польський народ дуже добре знає, яку ціну він заплатив за свою незалежність, заявив президент Кароль Навроцький, додавши, що ця історія допомагає правильно оцінювати сучасні загрози.

Він назвав цей день "днем відданості сьогоденню та майбутньому".

15 серпня Польща відзначає річницю Варшавської битви 1920 року, коли молодій польській державі дивним чином вдалося відбити наступ радянської Червоної армії.

Польсько-радянська війна завершилася в 1921 році підписанням Ризького договору. З 1992 року 15 серпня відзначається як День Збройних сил Польщі.

Цього року урочистості відбулися під гаслом "Polish SAFE – Безпечна Польща", що відсилає до прийнятої минулого року програми ЄС "Заходи щодо забезпечення безпеки в Європі" (SAFE).

У рамках програми SAFE ЄС надасть довгострокові кредити на суму до 150 млрд євро для зміцнення оборонного потенціалу Європи та підтримки оборонної промисловості.

Польща є найбільшим отримувачем коштів у рамках програми SAFE, отримавши асигнування в розмірі майже 44 млрд євро.

Повідомляли, що нинішній парад стане наймасштабнішим в історії країни за кількістю представленої техніки.

Нагадаємо, українські військові та солдати з "коаліції рішучих" брали участь в параді у Парижі до Дня звільнення Бастилії 14 липня, у тому числі українські пілоти на переданих Францією винищувачах Mirage.