Польша провела крупнейший военный парад в своей истории

В субботу Польша отпраздновала ежегодный День вооруженных сил парадом войск и ультрасовременной военной техники, который растянулся на несколько километров.

Об этом сообщает информационное агентство PAP, пишет "Европейская правда".

По центру Варшавы прошли около 2 000 военнослужащих. Также были продемонстрированы многочисленные виды техники и военного снаряжения, в частности современные южнокорейские танки K2 Black Panther, 180 из которых были приобретены у Сеула в ноябре прошлого года.

PAP

Сообщается, что среди самолетов и вертолетов, которые одновременно пролетели над крышами города, были три истребителя ВВС Германии – в знак солидарности союзников по НАТО.

PAP

Польский народ очень хорошо знает, какую цену он заплатил за свою независимость, заявил президент Кароль Навроцкий, добавив, что эта история помогает правильно оценивать современные угрозы.

Он назвал этот день "днём преданности настоящему и будущему".

15 августа Польша отмечает годовщину Варшавской битвы 1920 года, когда молодому польскому государству удивительным образом удалось отразить наступление советской Красной армии.

Польско-советская война завершилась в 1921 году подписанием Рижского договора. С 1992 года 15 августа отмечается как День Вооруженных сил Польши.

В этом году торжества прошли под лозунгом "Polish SAFE – Безопасная Польша", что отсылает к принятой в прошлом году программе ЕС "Меры по обеспечению безопасности в Европе" (SAFE).

В рамках программы SAFE ЕС предоставит долгосрочные кредиты на сумму до 150 млрд евро для укрепления оборонного потенциала Европы и поддержки оборонной промышленности.

Польша является крупнейшим получателем средств в рамках программы SAFE, получив ассигнования в размере почти 44 млрд евро.

Сообщалось, что нынешний парад станет самым масштабным в истории страны по количеству представленной техники.

Напомним, украинские военные и солдаты из "коалиции решительных" принимали участие в параде в Париже, приуроченном ко Дню взятия Бастилии 14 июля, в том числе украинские пилоты на переданных Францией истребителях Mirage.