Польский автобус попал в аварию в Венгрии, 12 человек погибли
Новости — Воскресенье, 16 августа 2026, 09:24 —
В Венгрии 12 человек погибли и не менее 10 получили ранения в результате аварии автобуса с польскими номерами.
Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в Facebook, пишет "Европейская правда".
Ночью 16 августа автобус с польскими номерами, двигавшийся по автомагистрали М3 в направлении Ньиредьгазы, внезапно съехал с прямой дороги в кювет и перевернулся.
По предварительной информации венгерской полиции, водитель автобуса заснул за рулем. Его задержали.
По словам правоохранителей, в туристическом автобусе находились 57 пассажиров и два водителя. В результате аварии 12 человек погибли. Несколько человек получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
В настоящее время полиция области Боршод-Абауй-Земплен проводит спасательные работы на месте аварии и расследует ее обстоятельства.
Премьер-министр Венгрии выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил службы.
В начале августа в Италии на автомагистрали Терни–Риети произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса, трёх легковых автомобилей и фургона, в результате которого погибли шесть человек, ещё 34 получили ранения.
В начале июня в серьезной трамвайной аварии в Берлине пострадали 20 человек.
Ранее в немецком Дрездене 30 человек пострадали в ДТП с участием трамвая и автобуса.