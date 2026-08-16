Польский автобус попал в аварию в Венгрии, 12 человек погибли

В Венгрии 12 человек погибли и не менее 10 получили ранения в результате аварии автобуса с польскими номерами.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в Facebook, пишет "Европейская правда".

Ночью 16 августа автобус с польскими номерами, двигавшийся по автомагистрали М3 в направлении Ньиредьгазы, внезапно съехал с прямой дороги в кювет и перевернулся.

Фото: MTI

По предварительной информации венгерской полиции, водитель автобуса заснул за рулем. Его задержали.

По словам правоохранителей, в туристическом автобусе находились 57 пассажиров и два водителя. В результате аварии 12 человек погибли. Несколько человек получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

В настоящее время полиция области Боршод-Абауй-Земплен проводит спасательные работы на месте аварии и расследует ее обстоятельства.

Премьер-министр Венгрии выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил службы.

В начале августа в Италии на автомагистрали Терни–Риети произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса, трёх легковых автомобилей и фургона, в результате которого погибли шесть человек, ещё 34 получили ранения.

В начале июня в серьезной трамвайной аварии в Берлине пострадали 20 человек.

Ранее в немецком Дрездене 30 человек пострадали в ДТП с участием трамвая и автобуса.